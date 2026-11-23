Şile Belediyesi rüşvet davasında 53 sanığın yargılandığı 9. duruşma başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şile Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile 53 sanığın yargılandığı davada 9. duruşma başladı. İddianamede Kabadayı için 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Şile Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada 9'uncu duruşma başladı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Kabadayı ve 53 sanığın Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davada 9'uncu duruşma başladı.
Kaynak: İHA
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