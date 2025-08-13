Şile Otoyolu\'nda Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şile Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Şile Otoyolu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kontrolden çıkarak otoyol kenarındaki ormanlık alana uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Yelda Karaduman (40), ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karaduman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL