Silifke'de çıkan yangında 3 ev küle döndü

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Mersin'in Silifke ilçesinde kırsal bir mahallede çıkan yangında 3 ev küle döndü. Yangın söndürme çalışmalarına helikopterle havadan da destek verildi.

Alınan bilgiye göre, Kargıcak Mahallesi'nde bahçelerin arasında bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin büyük bölümünün ahşap olması nedeniyle yangın büyüyerek diğer evlere sıçradı. Olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına karadan müdahale ederken, daha fazla büyümemesi için helikopterle de havadan destek verildi. Bir saatten fazla süren müdahale ile yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerinde ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MERSİN