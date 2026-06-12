Silifke'de Tekne Yangını Paniği - Son Dakika
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Silifke'de Tekne Yangını Paniği

Silifke\'de Tekne Yangını Paniği
12.06.2026 10:18
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Mersin'in Silifke ilçesinde teknede çıkan yangın 6 tekneyi kullanılamaz hale getirdi.

Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında sahilde bağlı teknede çıkan yangın paniğe neden oldu. Kıyıda bağlı bulunan teknelerden 6'sı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece ilçeye bağlı Narlıkuyu Mahallesi sahilinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, demirleyen teknelerden birinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan yana bağlı bulunan diğer teknelere sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki diğer teknelere ve kıyıdaki alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında 6 tekne zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik ve adli incelemelerin sürdüğünü öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Denizcilik, 3. Sayfa, Silifke, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silifke'de Tekne Yangını Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ersagun Tutar Ersagun Tutar:
    6 tekne aldı gitti yani malların sahibine çok geçmiş olsun ama sonuçta sigorta işin bitiriyo bu kadar zarar verdiyse birer birer para akıyo hep ceplere 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Şengönül İbrahim Şengönül:
    bu yangınlarda ihmal her zaman gizli kalıyo ama sonra hepimiz zarar görüyo teknelerin sahibi de çok ağır bedel ödedi bu sefer güvenlik önlemleri yeterli değil hep aynı şey olup duruyo 0 0 Yanıtla
  • Refik Tökü Refik Tökü:
    vay be silifke sahilinde 6 tekne birden yanmış ha çok korkunç bir durum bu arkadaş 0 0 Yanıtla
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