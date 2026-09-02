Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı, 10 personeli taşıyan Tuğberk İmamoğlu ile irtibat kesildi

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından liman bölgesinde yaşanan hareketlilik dron ile görüntülendi.

Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemi ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Alsu isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve içindeki 10 personelle irtibat kurulamadığı öğrenildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Silivri Limanı'nda da kurtarma ekipleri hazır bekletildi. Silivri Limanı bölgesinde yaşanan hareketlilik dron ile görüntülendi.