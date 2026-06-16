Silivri Belediye Başkan Vekilliği seçimi 20 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkan Vekilliği seçimi 20 Haziran'da yapılacak

16.06.2026 22:44
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İstanbul Valiliği, tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine belediye başkan vekili seçimi için 20 Haziran'da meclisin toplanacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından Silivri Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bora Balcıoğlu'nun yerine 20 Haziran'da, belediye başkan vekilliği seçiminin yapılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Silivri Belediye Başkan Vekilliğinin 20 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; 'TCK 220/1 kapsamında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme suçu, TCK 252 kapsamında Rüşvet Alma, TCK 282/1-c Kapsamında Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin 15 Haziran 2026 tarihli ve 2026/299 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 16 Haziran 2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Silivri İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bora Balcıoğlu, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri Belediye Başkan Vekilliği seçimi 20 Haziran'da yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkan Vekilliği seçimi 20 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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