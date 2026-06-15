Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

15.06.2026 19:21
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Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, 'suç örgütü kurma, rüşvet ve aklama' suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 7 kişi için adli kontrol talep edildi.

Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk iddialarıyla nedeniyle operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmesini talep etti.

Savcılığın Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları nedeniyle tutuklama talep ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Silivri Belediyesi, Bora Balcıoğlu, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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