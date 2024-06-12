Silivri'de 80 Dönümlük Tarım Arazisinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Silivri'de 80 Dönümlük Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Silivri Çeltik Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 50 dönüm arpa ekili arazi ve 30 dönüm orman zarar gördü.

12.06.2024 15:32
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Silivri'de yaklaşık 80 dönümlük tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altında alndı.

Silivri Çeltik Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm araziye yayıldı. Yangına Silivri ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangından 50 dönüm arpa ekili arazinin ve 30 dönüm ormanın zarar gördüğü belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de 80 Dönümlük Tarım Arazisinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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