Silivri'de Boğulma Tehlikesi
Denizde boğulma tehlikesi geçiren adam cankurtaranlarca kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Silivri'de denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Silivri ilçesi Selimpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, denizde boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaranlar tarafından fark edilen 50'li yaşlardaki adam kıyıya çıkarıldı. Uzun süre kıyıda müdahale edilen kişinin daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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