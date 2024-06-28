Silivri'de çıkan yangın söndürüldü

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Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü, yanan alan böyle görüntülendi

İSTANBUL - Silivri ve Büyükçekmece İlçelerinin kesişim noktasında bulunan Avrupa Otoyolu Celaliye mevkiinde henüz neden kaynaklı çıktığı bilinmeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede otoyolun sağ ve sol kısmında bulunan çayırlık alanda çıkan yangına hızla büyüdü. Yangına çok sayıda itfaiye ve helikopterlerle müdahale edildi. Saatler süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Silivri Selimpaşa'da saat 15.00 sıralarında otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlerin yerleşim alanına doğru ilerlemesi üzerine hava desteği de sağlandı. Yangın söndürme helikopteri Büyükçekmece Gölü'nden aldığı suyu alevlerin üzerine boşaltırken, alevlere müdahale karadan da sürdü. Bir barakanın kül olduğu yangın, bölgedeki fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangına müdahale eden bazı itfaiye personelleri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiyecilere olay yerinde ambulanslarda müdahale edildi.

"50 ila 100 dönüm arasında kuru otların bulunduğu alanda çıktı yangın"

Çıkan yangınla alakalı açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Erçağ, "Sebebi belirlenemeyen bir yangın rüzgarında etkisiyle çok büyük bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri ve belediyemizin ekipmanlarıyla yangına müdahale edildi. Yangın söndürülme işlemi herhangi can ve mal kaybına sebebiyet vermedi. Sahada emeği geçen tüm personel ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sebebi blinmeyen bir yangın olduğunu biliyoruz şuanda. Ekipler çok hızlı bir şekilde koordine olarak müdahale ettiler. 50 ila 100 dönüm arasında kuru otların bulunduğu alanda çıktı yangın. Ekinlerde de bir kayıp yok." Şeklinde konuştu.