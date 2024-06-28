Silivri'de çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Silivri'de çıkan yangın söndürüldü

Silivri ve Büyükçekmece İlçeleri arasında bulunan Avrupa Otoyolu Celaliye mevkiinde çıkan yangın, itfaiye ve helikopterlerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, otluk alanda büyük bir alana yayıldı ancak can ve mal kaybı yaşanmadı.

28.06.2024 20:15  Güncelleme: 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü, yanan alan böyle görüntülendi

İSTANBUL - Silivri ve Büyükçekmece İlçelerinin kesişim noktasında bulunan Avrupa Otoyolu Celaliye mevkiinde henüz neden kaynaklı çıktığı bilinmeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede otoyolun sağ ve sol kısmında bulunan çayırlık alanda çıkan yangına hızla büyüdü. Yangına çok sayıda itfaiye ve helikopterlerle müdahale edildi. Saatler süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Silivri Selimpaşa'da saat 15.00 sıralarında otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlerin yerleşim alanına doğru ilerlemesi üzerine hava desteği de sağlandı. Yangın söndürme helikopteri Büyükçekmece Gölü'nden aldığı suyu alevlerin üzerine boşaltırken, alevlere müdahale karadan da sürdü. Bir barakanın kül olduğu yangın, bölgedeki fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangına müdahale eden bazı itfaiye personelleri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiyecilere olay yerinde ambulanslarda müdahale edildi.

"50 ila 100 dönüm arasında kuru otların bulunduğu alanda çıktı yangın"

Çıkan yangınla alakalı açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Erçağ, "Sebebi belirlenemeyen bir yangın rüzgarında etkisiyle çok büyük bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri ve belediyemizin ekipmanlarıyla yangına müdahale edildi. Yangın söndürülme işlemi herhangi can ve mal kaybına sebebiyet vermedi. Sahada emeği geçen tüm personel ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sebebi blinmeyen bir yangın olduğunu biliyoruz şuanda. Ekipler çok hızlı bir şekilde koordine olarak müdahale ettiler. 50 ila 100 dönüm arasında kuru otların bulunduğu alanda çıktı yangın. Ekinlerde de bir kayıp yok." Şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Celaliye, İtfaiye, Silivri, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
20:38 Consensys, SEC tarafından dava edildi Consensys, SEC tarafından dava edildi
19:25 Moody’s: Türkiye’nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak Moody's: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak
19:11 Biden ve Trump’ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye’nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu Biden ve Trump'ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 08:38:03. #1.13#
SON DAKİKA: Silivri'de çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement