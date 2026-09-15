Silivri'de fabrikadan çıkan kamyon kazaya neden oldu, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Silivri'de fabrikadan çıkan kamyon kazaya neden oldu, sürücü yaralandı

Silivri\'de fabrikadan çıkan kamyon kazaya neden oldu, sürücü yaralandı
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Silivri Gazitepe'de fabrikadan kontrolsüz çıkan kamyon nedeniyle manevra yapan otomobil takla attı, sürücü yaralandı. Bölge sakinleri fabrika giriş çıkışlarında trafik önlemi ve denetim artışı istiyor.

Silivri'de otomobil sürücüsü, fabrikadan kontrolsüz nedeniyle çıkan kamyon nedeniyle kaza yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Silivri Gazitepe'de fabrikaların bulunduğu bölgede meydana geldi. Caddede seyir halinde ilerleyen 34 E 6424 plakalı otomobilin sürücüsü Emir C., fabrikadan çıkmak için manevra yapan kamyona çarpmamak için son anda manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bölgede fabrikalara giriş ve çıkış yapan ağır tonajlı araçların kontrolsüz şekilde yola çıkması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Bölge sakinleri, benzer kazaların yaşanmaması için fabrika giriş ve çıkışlarında gerekli trafik önlemlerinin alınmasını ve denetimlerin artırılmasını istiyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de fabrikadan çıkan kamyon kazaya neden oldu, sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de fabrikadan çıkan kamyon kazaya neden oldu, sürücü yaralandı - Son Dakika
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