Silivri'de kamyonet durağa daldı: 1 kadın yaralandı - Son Dakika
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Silivri'de kamyonet durağa daldı: 1 kadın yaralandı

Silivri\'de kamyonet durağa daldı: 1 kadın yaralandı
20.07.2026 16:14  Güncelleme: 16:24
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Silivri'de park halindeki belediye kamyoneti freni boşalınca minibüs durağına çarptı, bir kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri'de freni boşalan park halindeki belediye kamyoneti minibüs durağına çarptı. Durakta bekleyen bir kadın yaralanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15.00 sıralarında Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Silivri Belediyesi'ne ait çalışma kamyoneti park halindeyken freni boşaldı. Freni boşalan sürücüsüz kamyonet yolun karşısındaki minibüs durağına daldı. Çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen bir kadın aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki kamyonetin aniden hareket ederek yolu geçtiği, minibüs durağına çarptığı ve çevredeki vatandaşların panikle yaralı kadının yardımına koştuğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Güvenlik, Olaylar, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de kamyonet durağa daldı: 1 kadın yaralandı - Son Dakika

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