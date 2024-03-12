Silivri\'de komşuların köpek besleme kavgası cinayetle sonuçlandı

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Silivri'de komşuların köpek besleme kavgası cinayetle sonlandı. İlhan Kalamaz, mahkemelik olduğu komşusu E.Ö. tarafından aracının içinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, Selimpaşa Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre köpek besleme nedeniyle daha önce kavgalı olan İlhan Kalamaz ve komşusu Eren Ö. mahkemelik oldu. Yarın görülecek duruşma öncesi bu sabah karşılanan ikili, yeniden tartıştı. Eren Ö. araç içerisindeki İlhan Kalamaz'a defalarca kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kalamaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı polis tarafından kısa sürede yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma devam ederken savcı tarafından soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL