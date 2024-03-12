Silivri'de komşuların köpek besleme kavgası cinayetle sonuçlandı - Son Dakika
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Silivri'de komşuların köpek besleme kavgası cinayetle sonuçlandı

Silivri'de yaşanan komşular arasındaki köpek besleme kavgası, İlhan Kalamaz'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Mahkemelik olan İlhan Kalamaz ve komşusu Eren Ö. arasında çıkan tartışma sonucunda Eren Ö., aracın içinde İlhan Kalamaz'a silahlı saldırıda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, katil zanlısını kısa sürede yakalayarak emniyete götürdü. Soruşturma ise savcı tarafından başlatıldı.

12.03.2024 20:21  Güncelleme: 20:23
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Silivri'de komşuların köpek besleme kavgası, cinayetle sonuçlandı

İSTANBUL - Silivri'de komşuların köpek besleme kavgası cinayetle sonlandı. İlhan Kalamaz, mahkemelik olduğu komşusu E.Ö. tarafından aracının içinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, Selimpaşa Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre köpek besleme nedeniyle daha önce kavgalı olan İlhan Kalamaz ve komşusu Eren Ö. mahkemelik oldu. Yarın görülecek duruşma öncesi bu sabah karşılanan ikili, yeniden tartıştı. Eren Ö. araç içerisindeki İlhan Kalamaz'a defalarca kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kalamaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı polis tarafından kısa sürede yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma devam ederken savcı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de komşuların köpek besleme kavgası cinayetle sonuçlandı - Son Dakika

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