Silivri'de Mobilya Atölyesinde Yangın - Son Dakika
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Silivri'de Mobilya Atölyesinde Yangın

Silivri\'de Mobilya Atölyesinde Yangın
30.06.2026 21:48
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Silivri'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul Silivri'de iki katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.40 sıralarında Silivri Kavaklı Mahallesi Selimpaşa Caddesi üzerinde bulunan iki katlı mobilya atölyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bir anda büyüyerek binayı sardı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangını söndürme çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Aynı iş yerinde yaklaşık 2 yıl önce de yangın çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de Mobilya Atölyesinde Yangın - Son Dakika

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