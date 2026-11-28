Silivri'de bir kişi, park halindeki bir aracı ateşe vermeye kalkıştı. Şüpheli, olay yerinde bulunan polis ekiplerince gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Alibey Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, park halinde bulunan bir aracı henüz bilinmeyen bir nedenle ateşe vermek istedi. Şüpheli, aynı cadde üzerinde bulunan polis ekiplerine de aldırış etmedi. Alevler çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülürken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

O anlar kamerada

Araçta ufak çaplı hasar oluşurken, olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde aracın park halinde olduğu, şüphelinin elinde bulunan bir maddeyi ateşe vererek aracın ön tarafını yakmaya çalıştığı anlar yer aldı.