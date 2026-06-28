Silivri'de Tarla Yangını Kontrol Altına Alınıyor

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yoğun duman yerleşim alanlarını etkiledi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, kontrol altına alınan ve söndürülen alanlar ise dron ile görüntülendi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Silivri Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle tarım arazisinde başlayan alevler, kuru otların da etkisiyle kısa sürede büyüyerek kontrolsüz şekilde yayıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, geniş bir alanı etkisi altına aldı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra helikopter de sevk edildi. Helikopterle havadan yapılan müdahale, karadan yürütülen söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yoğun dumanın yerleşim alanlarına doğru ilerlemesi ve yangının evlere ulaşma riskine karşı polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, vatandaşları tedbir amacıyla evlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Yangına yakın konumda yaşayan vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edildi.

Havadan ve karadan yürütülen yoğun çalışmalarla birlikte yangın kontrol altına alınmaya çalışırken, bölgede çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, yangının söndürüldüğü alanlar dron ile görüntülendi. - İSTANBUL