Silivri'de Tırın Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Silivri'de geri manevra yapan tır yaşlı adama çarptı

Tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İSTANBUL - Silivri'de geri manevra yapan tır, yol kenarında duran 66 yaşındaki adama çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında Silivri Eski Sanayi Üst Geçidi'nin altında meydana geldi. İddialara göre, geri manevra yapan tır, yol kenarında duran 66 yaşındaki Ferit C.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet güçleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.