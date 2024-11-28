Silopi\'de Kaybolan Gençten Acı Haber

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'da evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Yalgatteki'n cansız bedeni gözyaşları arasında defnedildi.

Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan bu yana haber alınamayan, 20 Kasım'da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatılan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'in cansız bedeni, Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu. Yalgattekin'in cenazesi Silopi'de defnedildi. Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin'den evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için 20 Kasım'da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı. AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 7'nci günde de devam etti. Çalışmalar, arama-kurtarma teknisyenleri, dron operatörleri, termal kameralı dronlar, Cizre itfaiyesinden dalgıçlar, 1 su üstü bot, Van ve Bitlis emniyet müdürlüklerinden gelen kurbağa adam ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından Sualtı Savunma Grup Komutanlığı dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü olmak üzere 30 kişilik arama-kurtarma ekibiyle sürdü.

Cansız bedeni Suriye'de bulundu

Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatılan Hüsamettin Yalgettekin'in cansız bedeni, Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu. Ailesi tarafından teşhis edilen Hüsamettin Yalgettekin'in cenazesi Suriye'den Irak'a oradan da Habur Sınır Kapısı'ndan Silopi'ye getirildi.

Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından, dün gece saat 00.00 sıralarında Silopi Ofis Mahallesi Mezarlığı'na gözyaşları arasında defnedildi. - ŞIRNAK