Silvan'da Arazi Kavgasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Silvan'da Arazi Kavgasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada Burhan İnatçı hayatını kaybetti.

24.10.2024 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 19 Ekim'de iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan Burhan İnatçı'nın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

İlçenin kırsal Karacalar ve Duru Mahallesi'nde 19 Ekim'de, iki aile arasında arazi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Veysi Cuban (42), hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan Burhan İnatçı (66), Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. İnatçı, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Silvan, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silvan'da Arazi Kavgasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Zirvesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Zirvesi sona erdi
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
16:51 Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
10:08 Taner Tolga Tarlacı’nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş Taner Tolga Tarlacı'nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş
09:48 Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu
09:46 Zam dalgası ilaçlara da sıçradı Artış oranı dikkat çekici Zam dalgası ilaçlara da sıçradı! Artış oranı dikkat çekici
09:39 Kuzey Kore’den gönderilen çöp balonu Güney Kore’de başkanlık ofisi yerleşkesine düştü Kuzey Kore'den gönderilen çöp balonu Güney Kore'de başkanlık ofisi yerleşkesine düştü
09:32 Erdoğan, Bahçeli’nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş Erdoğan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş
09:21 Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti Sucuktan çıkana şaşıracaksınız Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Sucuktan çıkana şaşıracaksınız
09:19 Oktay Kaynarca’dan TUSAŞ’a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
07:20 Kerem Aktürkoğlu’nun golü Benfica’ya yetmedi Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 19:17:39. #1.13#
SON DAKİKA: Silvan'da Arazi Kavgasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.