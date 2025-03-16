Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bağdere Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı. Kazada, 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Silvan'da Kamyonet Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
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