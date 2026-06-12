Silvan'da Yangın: 2 Dönüm Buğday Yanarak Kül Oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan yangında iki dönümlük buğday ekili alan kül oldu.

Çardak Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ekili alanları tehdit ederek panik oluşturdu. Yangın ihbarının alınması üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Hasat döneminde olunduğu için rüzgarın da etkisiyle hızla yayılma eğilimi gösteren yangına, itfaiye ekipleri zamanında bir müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması sayesinde alevler, çevredeki diğer tarım arazilerine ve konutlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 2 dönümlük ekili buğday alanının zarar gördüğü bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR