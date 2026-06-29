Simav'da Oto Tamircisi İş Kazasında Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir oto tamircisi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Simav Sanayi Sitesi'nde kendisine ait oto tamirhanesini işleten Mehmet Kahraman (41), arızalı bir otomobili tamir etmek amacıyla lifte kaldırdığı sırada lift üzerindeki araç yaklaşık 2 metre yükseklikten üzerine düştü. Durumu fark eden çevredeki esnaflar, Kahraman'ı otomobilin altından çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ağır yaralanan Kahraman, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Kahraman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA