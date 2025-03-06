Simidin Nefes Borusuna Kaçması Ölüme Yol Açtı - Son Dakika
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Simidin Nefes Borusuna Kaçması Ölüme Yol Açtı

Simidin Nefes Borusuna Kaçması Ölüme Yol Açtı

Karabük'te simit yiyen bir kişi nefes borusuna kaçan simit nedeniyle hayatını kaybetti.

06.03.2025 17:46
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yediği simit nefes borusuna kaçan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Çandırlar köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük'te arızası onarılan suv tipi otomobili test etmek amacıyla köye gelen 4 arkadaştan Hasan Erarslan, satın aldığı simidi yemeye başladı. Bir süre sonra fenalaşan adam yere yığıldı. Erarslan, arkadaşları tarafından araçla hastaneye götürülürken, ihbarda bulundukları sağlık ekipleriyle yolda karşılaştılar. Ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Erarslan kurtarılamadı. Yediği simidin nefes borusuna kaçması nedeniyle öldüğü tahmin edilen 4 çocuk babası Erarslan'ın cenazesi Eskipazar Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınıp memleketi Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde toprağa verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Simidin Nefes Borusuna Kaçması Ölüme Yol Açtı - Son Dakika

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