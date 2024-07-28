Sinaloa lideri Zambada'nın avukatı: 'El Chapo'nun oğlu tarafından zorla kaçırıldı' - Son Dakika
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Sinaloa lideri Zambada'nın avukatı: 'El Chapo'nun oğlu tarafından zorla kaçırıldı'

Sinaloa'nın lideri Ismael Zambada'nın avukatı Frank Perez, Zambada'nın Joaquin Guzman Lopez tarafından zorla kaçırılarak ABD'ye getirildiğini söyledi. Zambada'nın avukatı, Lopez'in Zambada'yı Meksika'da pusuya düşürdüğünü ve zorla uçağa bindirerek ABD'ye getirdiğini belirtti. Zambada'nın bel ve bacak sorununa neden olan olay, mahkemede tekerlekli sandalye ile çıkmasına sebep oldu. Guzman Lopez'in avukatı ise Zambada'nın savunma hakkını kullanabileceğini söyledi. Zambada, Texas'ta uyuşturucu suçlamalarını reddetmişti.

28.07.2024 13:50
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Geçtiğimiz günlerde yakalanan uyuşturucu kartellerinden Sinaloa'nın lideri "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada'nın avukatı Frank Perez, Zambada'nın, "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez tarafından "zorla kaçırarak" ABD'ye getirdiğini söyledi.

Dünyanın en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olan Sinaloa'nın lideri "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada ve örgütün diğer kurucusu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez ile ABD'nin Texas eyaletine bağlı El Paso kentinde tutuklanmıştı. Zambada'nın avukatı Frank Perez, yaptığı açıklamada, Zambada'nın "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez ve askeri kıyafetli 6 kişinin Zambada'yı Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki Culiacan kentinde pusuya düşürdüğünü açıkladı. "Müvekkilim Lopez tarafından kaçırıldı" diyen Avukat Perez, Lopez'in Zambada'yı zorla uçağa bindirerek ABD'ye getirdiğini bildirdi. Perez, olayın mahkemeye tekerlekli sandalye ile çıkan Zambada'da bel ve bacak sorununa neden olduğunu sözlerine ekledi.

Perez'in iddialarına yanıt veren Guzman Lopez'in Avukatı Jeffrey Lichtman ise "Bay Zambada'nın kendisine yöneltilen suçlamalara karşı istediği savunmayı yapmakta özgür olduğunu belirtmekten başka bir yorum yapmayacağım" dedi.

Perez, daha önce yaptığı açıklamada Zambada'nın ABD'ye "gönüllü" olarak gelmediğini ifade etmiş ancak "kaçırıldı" ifadesini kullanmamıştı.

Texas'ın El Paso kentinde mahkemeye çıkarılan Zambada hakkındaki uyuşturucu suçlamalarını reddetmişti.

İngiliz medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak dün yayınladığı haberde, ABD'li yetkililere teslim olmayı planlayan Lopez'in Zambada'yı Meksika'daki gayrimenkulleri göreceklerini söyleyerek bir uçağa bindirdiğini yazmıştı. Uçağın El Paso'daki bir havalimanına indiği bilgisi verilen haberde, Lopez ve Zambada'nın burada da ABD'li yetkililer tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti. - TEXAS

Kaynak: İHA

Joaquin Guzman, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinaloa lideri Zambada'nın avukatı: 'El Chapo'nun oğlu tarafından zorla kaçırıldı' - Son Dakika

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