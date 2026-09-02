Sincan'da alacak meselesi kavgaya dönüştü, o anlar kamerada
Ankara Sincan'da S.U. ile M.A. arasında alacak meselesi nedeniyle kavga çıktı. Menderes Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yaşanan kavga, çevredeki bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde iki kişi arasındaki kavga kameraya yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde aralarında alacak meselesi olduğu öne sürülen S.U. ile M.A. arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
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