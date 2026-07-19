Sincan\'da Balya Makinesi Yangını

Ankara'nın Sincan ilçesinde balya makinasından çıkan yangında makine ve bir traktör kullanılamaz hale geldi.

Sincan ilçesi Malıköy Mahallesi'nde bir tarlada balya makinasında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında traktör ile balya makinesi kullanılamaz hale geldi. Olay maddi hasarla atlatılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA