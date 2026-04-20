Sincan\'da Fabrika Yangını: 1 Ölü

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Kardelen Boya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. 1 işçi hayatını kaybetti.

Yangın, Alcı Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikada saat 08.40 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık 2-2 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

2 işçi yaralandı, 1 işçi hayatını kaybetti

Yangın sırasında içeride bulunan işçilerden bazıları tahliye edilirken, işçilerden Furkan Yıldız (30) ve Yusuf Erdin (20) yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında, fabrikada çalışan teknisyen Adem Ulucan'ın (45) hayatını kaybettiği belirlendi. Ulucan'ın cansız bedenine yangın söndürme çalışmalarının ardından ulaşıldı. Ulucan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise olaya ilişkin cumhuriyet savcısının ve bilirkişi heyetinin görevlendirildiği aktarıldı. - ANKARA