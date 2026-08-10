Sincan'da Kuyumcu Hırsızı Çırak Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Sincan'da Kuyumcu Hırsızı Çırak Tarafından Yakalandı

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Ankara Sincan’da kuyumcuya gelen hırsız, çırak tarafından kovalanarak yakalandı. Olay sürüyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kuyumcudan hırsızlık yaparak kaçan şüpheli, kuyumcunun çırağı tarafından yakalandı.

Olay, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuyumcuya gelen Sabit C., bilezik bakmak istediğini söyledi. Şüpheli, kuyumcu çırağının kendisine gösterdiği 3 adet 50 gramlık bileziği bir anda alarak iş yerinden kaçtı. Durumu fark eden çırak, şüphelinin peşinden koştu. Yaşanan kovalamaca sonucunda çırak, şüpheliyi arka mahallede yakaladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sabit C.'yi gözaltına alarak Sincan Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sincan, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sincan'da Kuyumcu Hırsızı Çırak Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sincan'da Kuyumcu Hırsızı Çırak Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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