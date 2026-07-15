Sincan'da Otluk Alanda Yangın

Ankara'nın Sincan ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ANKARA