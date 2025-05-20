Sincan'da Silahlı Yaralama Olayı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi sol bacağından silahla yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Sincan ilçesinin İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı F.K. (39), Ş.Y.'yi (46) sol bacağından silahla yaraladı. Saldırgan F.K. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahı ile yakalandı. Silahla yaralanan Ş.Y.'nin ise hayati tehlikesi yok. Aynı zamanda F.K. ve Ş.Y.'nin galerici olduğu öğrenildi. - ANKARA