Sincik\'te Kar Nedeniyle 16 Köy Yolu Kapandı

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 16 köy ve bu köylere bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.

Birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düştüğü Sincik ilçesinde 16 köy yolu ile bu köylere bağlı mezraların yolları kapandı. Ulaşımın sağlanamadığı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makineleri tarafından köy ve mezra yollarında çalışma yapılıyor. Ekiplerin karla mücadelesi yoğun şekilde devam ediyor. - ADIYAMAN