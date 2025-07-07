Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarladan biçilen ve balyalanmak için bekleyen samanlar çıkan yangında kül oldu.
Sındırgı ilçesine bağlı Osmanlar kırsal Mahallesi'nde çiftçilerin tarladan biçtiği ve balyalanmak üzere yığılan samanlar çıkan yangında kül oldu. Osmanlar mahallesinin vericilerin bulunduğu bölgede çıkan yangında saman balyaları yandı. Orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Tarlada soğutma çalışmaları devam ederken, yangının nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Sındırgı'da Saman Yangını - Son Dakika
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