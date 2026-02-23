Sındırgı'da bitişik iki ev alevlere teslim oldu: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sındırgı'da bitişik iki ev alevlere teslim oldu: 1 yaralı

Sındırgı\'da bitişik iki ev alevlere teslim oldu: 1 yaralı
23.02.2026 09:23  Güncelleme: 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sındırgı ilçesinde Umurlar Kırsal Mahallesi'ndeki iki evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, evler kullanılamaz hale geldi.

Sındırgı ilçesine bağlı Umurlar Kırsal Mahallesi'nde bitişik nizamda bulunan iki evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki eve de sıçradı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Sındırgı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, evler kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan Nuray Bayrak yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ev sahipleri Nuray ve Kibariye Bayrak kardeşlerin yaşadığı olayda can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti.

Olay yerinde jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gökçe ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Murat Seyman'ın aileyi ziyaret ederek hasar tespiti ve ihtiyaçlara yönelik incelemede bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sındırgı, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sındırgı'da bitişik iki ev alevlere teslim oldu: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel gün felakete döndü Genç kadından aylardır haber yok Güzel gün felakete döndü! Genç kadından aylardır haber yok
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Bursa’da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı Bursa'da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:25
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise’den açıklama var
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
09:16
Galatasaray’dan bomba hamle Karşı oldukları şeyi TFF’den isteyecekler
Galatasaray'dan bomba hamle! Karşı oldukları şeyi TFF'den isteyecekler
08:51
Türkiye’den El Mencho’nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
Türkiye'den El Mencho'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
08:31
Yeni kar yağışı geliyor Tarih verildi
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
08:13
Öğretmenlere çifte müjde Hem zam hem de atama var
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 09:41:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Sındırgı'da bitişik iki ev alevlere teslim oldu: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.