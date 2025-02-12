Sinir Krizi Geçiren Kadın Eşyalarını Fırlattı - Son Dakika
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Sinir Krizi Geçiren Kadın Eşyalarını Fırlattı

Bursa'da sinir krizi geçiren kadın, balkonundan eşyaları fırlatarak site sakinlerini paniğe soktu.

12.02.2025 21:53
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Sinir krizi geçiren kadın eşyalarını camdan böyle fırlattı

Sinir krizi geçirince site sakinleri neye uğradığını şaşırdı

BURSA - Bursa'da sinir krizi geçiren bir kadın, 5. katta oturduğu dairesinin balkonundan eşyaları fırlattı. O anlar site sakinleri tarafından kayda aldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bir sitedeki binanın 5. katında oturan kadın sinir krizi geçirdi. Öfkeli kadın bir anda evdeki eşyaları balkondan atınca site sakinleri panikle cama yöneldi. Kimi vatandaşlar aşağı inip kadını sakinleştirmek için uğraştı. Bir süre sonra komşularının uğraşıyla sakinleşen kadın, site sakinleri de derin bir nefes aldı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinir Krizi Geçiren Kadın Eşyalarını Fırlattı - Son Dakika

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