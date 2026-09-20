Sinop Bostancılı\'da üst geçitten düşen çocuk hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Sinop'ta üst geçit merdiveninden düşen bir çocuk hafif şekilde yaralandı.

Olay, ilçenin Bostancılı Mahallesi'nde, Sinop Belediyesi önünde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçidin merdivenlerinden düşen M.E.Ş. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan M.E.Ş., ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.