Sinop Boyabat'ta yürüme engelli 58 yaşındaki kişi konteynerde ölü bulundu - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta yürüme engelli 58 yaşındaki kişi konteynerde ölü bulundu

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Sinop Boyabat\'ta yürüme engelli 58 yaşındaki kişi konteynerde ölü bulundu
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Sinop'un Boyabat ilçesinde yürüme engelli 58 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu. Yakınları ve komşuları konteynere girince kişiyi hareketsiz buldu; sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi, cenazesi morga kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişi, yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konteynerde yalnız yaşayan yürüme engelli Hüseyin Menteş'ten (58) bir süredir haber alamayan yakınları ve komşuları, kontrol etmek için konteynere girdi. Menteş'i hareketsiz halde bulan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Menteş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Menteş'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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