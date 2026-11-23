Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Çampaşasakızı köyünde gece saatlerinde bir eve yıldırım isabet etti. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Durağan ilçesi Çampaşasakızı köyünde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış ve gök gürültülü hava sırasında, köy sakinlerinden Hüseyin Meşeci'ye ait müstakil eve yıldırım düştü. Gece yarısı büyük bir gürültüyle sarsılan ev sakinleri büyük panik yaşadı. Yıldırımın düşmesiyle birlikte evin elektrik tesisatı ve elektronik eşyaları zarar görürken, yapının çeşitli noktalarında da hasar oluştu.

Olayın hemen ardından çevredeki komşuların yardıma koştuğu öğrenilirken, en büyük teselli evde bulunan aile bireylerinin yara almadan kurtulması oldu.