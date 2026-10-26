Sinop Erfelek ve Dikmen\'de polis KADES ve dolandırıcılık bilgilendirmesi yaptı

Sinop Erfelek ve Dikmen'de polis KADES ve dolandırıcılık bilgilendirmesi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Erfelek ve Dikmen ilçelerinde polis, aile içi şiddet, KADES, dolandırıcılık ve mantar zehirlenmesi konularında vatandaşları bilgilendirip broşür dağıttı. Çalışmayla olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Sinop'un Erfelek ve Dikmen ilçelerinde polis ekiplerince çeşitli konularda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla çalışma gerçekleştirildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Erfelek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara aile içi şiddetle mücadele, Kadın Destek Uygulaması (KADES), dolandırıcılık yöntemleri ve mantar zehirlenmesi konularında bilgi verdi. Ekipler, bilgilendirme çalışması kapsamında vatandaşlara broşür dağıttı. Dikmen İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak bilgilendirici broşürler dağıttı.
Çalışmalarla vatandaşların bilinçlendirilmesi ve olması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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