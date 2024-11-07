Sinop İl Müdürü Trafik Kazasında Yaralandı - Son Dakika
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Sinop İl Müdürü Trafik Kazasında Yaralandı

Sinop İl Müdürü Trafik Kazasında Yaralandı

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, trafik kazasında hafif yaralandı.

07.11.2024 17:30
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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, meydana gelen trafik kazasında hafif yaralandı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Sinop Havaalanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım'ın makam şoförü İsmail Savaş'ın kullandığı 38 ACA 990 plakalı otomobil, Korucuk yönünden Havaalanı kavşağına doğru ilerlerken Havalimanı Kavşağı'ndan çıkan bir araca çarpmamak amacıyla sağa doğru direksiyon kırdı. Manevra sonucunda otomobil, havaalanının eski pistine düştü. Kazada şoför İsmail Savaş ve araçta bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yıldırım'ın hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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