Sinop'ta 12 günde 30 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sinop'ta 12 günde 30 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Sinop\'ta 12 günde 30 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 'Şok Uygulama ve Operasyonlarda' 12 bin 997 şahıs, 10 bin 873 araç, 73 umuma açık iş yeri, 11 günübirlik yer kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda aranan 10 şahıs ve 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Ayrıca uyuşturucu, silah, mermi ve suç geliri ele geçirildi. Toplam 30 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

13.08.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 12 günde 30 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğümü tarafından 01-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında Sinop genelinde yapılan 'Şok Uygulama ve Operasyonlarda' 12 bin 997 şahıs, 10 bin 873 araç, 73 umuma açık iş yeri, 11 günübirlik yer, kontrol edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde aranan 10 şahıs, 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 657,17 gram skunk-esrar, 13,42 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza maddesi, 3 adet silah, 66 adet mermi, 2 adet bıçak, 12 adet ziynet eşyası, bin 270 Dolar ve 200 Euro suç geliri, ele geçirildi. Toplam 30 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Operasyon, 3-sayfa, sinop, Güvenlik, Hırsızlık, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta 12 günde 30 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
04:09 Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı Direksiyon başındaki arkadaşına art arda kurşun yağdırdı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 17:18:55. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta 12 günde 30 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement