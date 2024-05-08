Sinop'un Gerze ilçesinde 186 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Sinop'un Gerze ilçesinde 186 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Sinop\'un Gerze ilçesinde 186 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak içerisinde yapılan aramada 186 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı içki ve alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

08.05.2024 16:14
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Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdukları otomobilden 186 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gerze İlçe Emniyet ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri ilçede, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramada 186 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı içki ve alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'un Gerze ilçesinde 186 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'un Gerze ilçesinde 186 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi - Son Dakika
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