Sinop'ta 560 Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta 560 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Sinop\'ta 560 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Sinop'ta polis, durdurduğu 2 şahsın üstünde 560 sentetik hap buldu, yasal işlem başlatıldı.

18.12.2024 21:52
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Sinop'ta polis ekipleri tarafından şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üstünde 560 adet sentetik hap ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üstünde ve eşyalarında yapılan aramalarda 560 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta 560 Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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