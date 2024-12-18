Sinop\'ta 560 Sentetik Hap Ele Geçirildi

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Sinop'ta polis ekipleri tarafından şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üstünde 560 adet sentetik hap ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üstünde ve eşyalarında yapılan aramalarda 560 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP