Sinop\'ta 560 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Sinop'ta polis ekipleri tarafından şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üstünde 560 adet sentetik hap ele geçirildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üstünde ve eşyalarında yapılan aramalarda 560 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP
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