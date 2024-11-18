Sinop\'ta Alkol Denetimi Yapıldı

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Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alkol denetimi gerçekleştirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde trafik kazalarının önlenmesi adına önemli bilgilendirmelerde bulundu. Yolculuk esnasında alkol kullanmamanın, hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından kritik olduğuna dikkat çeken jandarma ekipleri, vatandaşlara alkolün sürüş yeteneği üzerindeki olumsuz etkilerini anlatarak uyarılarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sinop İl Jandarma Komutanlığı olarak alkol denetimlerimiz aralıksız sürmektedir. Trafik kazalarını önlemek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için günün her saatinde alkol denetimlerimizi sürdürüyoruz. Sürücülerimize trafik kurallarına uyulmasının ve alkollü araç kullanılmamasının hayati önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Unutmayın, alkollü araç kullanmak hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atar. Trafikte güvenlik herkesin sorumluluğudur. Güvenli bir ulaşım için hep birlikte kurallara uyalım" denildi. - SİNOP