Sinop'ta çevreyi kirleten tesise 1.6 milyon TL ceza

11.05.2026 20:49  Güncelleme: 20:54
Sinop'ta katı atık depolama tesisinde devam eden çevre kirliliği ihlalleri nedeniyle 1 milyon 678 bin 244 TL idari para cezası kesildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, tesisin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sinop merkez ilçeye bağlı Hacıoğlu köyü Meşedağı mevkisinde yer alan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi, çevre denetimlerinde sınıfta kaldı. Sinop Sahil Belediyeler Birliği bünyesinde faaliyet gösteren tesisten kaynaklanan çöp sızıntı sularının doğaya karıştığı tespit edilince ağır yaptırımlar peş peşe geldi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine 30 Ocak'ta yapılan ilk incelemede kirlilik saptanmış ve tesise 839 bin 122 TL ceza kesilmişti. Ancak kirliliğin devam ettiğine dair yeni ihbarların gelmesiyle 23 Nisan tarihinde tesis yeniden denetlendi. İhlalin sürdüğünün rapor edilmesi üzerine bu kez rakam ikiye katlanarak, 1 milyon 678 bin 244 TL idari para cezası uygulandı.

Kesilen rekor ceza, Sinop Sahil Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi adına kayıtlara geçti. Birliğin kirliliği önlemek adına tesiste teknik çalışmalara başladığı öğrenildi. İyileştirme işlemleri için kesin bir süre verilmezken, sürecin Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından anlık olarak takip edildiği bildirildi.

Suç duyurusunda bulunuldu

İdari para cezasının yanı sıra Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sorumlular hakkında Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Müdürlükten yapılan açıklamada, doğal hayatın korunması için denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

