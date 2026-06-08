Sinop'ta sahildeki kaçak yapılara yıkım operasyonu - Son Dakika
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Sinop'ta sahildeki kaçak yapılara yıkım operasyonu

Sinop\'ta sahildeki kaçak yapılara yıkım operasyonu
08.06.2026 13:42  Güncelleme: 13:48
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Sinop Belediyesi ekipleri, Kumkapı Sahili'nde uzun süredir tartışmalara neden olan kaçak kulübelerin yıkımına başladı. İlk etapta iki kaçak yapı yıkılırken, bölgedeki tartışmalı bir işletme kendi imkanlarıyla tahliye oluyor.

Sinop'ta belediye ekipleri, Kumkapı Sahili'nde uzun süredir tartışmalara neden olan kaçak kulübelerin yıkımı için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında sahildeki bazı yapılar yıkılırken, bölgedeki tartışmalı bir işletmenin ise kendi imkanlarıyla kaldırılmaya başlandığı görüldü.

Belediye ekipleri, Kumkapı Sahili'nde uzun zamandır tartışma konusu olan kaçak kulübelere yönelik yıkım çalışması gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, bölgeye sevk edilen Sinop Belediyesi ekipleri, belirlenen kaçak yapıların yıkımı için harekete geçti. Yürütülen operasyon kapsamında ilk etapta sahil şeridindeki 2 kaçak kulübenin yıkımı gerçekleştirildi. Sahil boyunca yer alan diğer kaçak kulübelerin de ilerleyen süreçte yıkılacağı ve Kumkapı Sahili'nin tamamen işgallerden temizleneceği öğrenildi.

Öte yandan, sahilde bulunan ve yine tartışmalara konu olan bir işletme için de yıkım kararı olduğu, ancak işletmenin içerisindeki kıymetli eşyalar ve malzemeler nedeniyle belediye tarafından bir yıkım işlemi gerçekleştirilmediği görüldü. Herhangi bir belediye müdahalesi olmadan iş yerini kendi imkanlarıyla kaldırmaya başlayan işletmede hummalı bir çalışma başladı. İş yeri çalışanları tarafından işletmeye ait levhalar, tabelalar ve çeşitli araç-gereçler sökülerek taşınmaya hazır hale getirildi. Kendi kendini tahliye eden işletmenin, gerekli yasal izinleri alarak başka bir mevkide faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sinop Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Kumkapı, Sinop, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta sahildeki kaçak yapılara yıkım operasyonu - Son Dakika

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