Sinop\'ta Kadınlar için Acil Destek Bilgilendirmesi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Erfelek Şelaleleri'ni ziyaret eden vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve aile içi şiddetle mücadele konusunda kapsamlı bilgilendirme yaptı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz sezonunun yoğun olduğu Erfelek Şelaleleri'nde ziyaretçilere yönelik KADES uygulaması ve aile içi şiddetle mücadele bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ziyaretçi yoğunluğunun yüksek olduğu bölgede gerçekleştirilen etkinlikte, jandarma görevlileri kadın vatandaşlara KADES'in nasıl kullanılacağı, acil durumlarda nasıl destek alabilecekleri konularında ayrıntılı bilgi verdi. Erkek ziyaretçilere ise "Kadına el kalkamaz" mesajı aktarılırken, aile içi şiddetin önlenmesi için toplumun tüm kesimlerine görev düştüğü vurgulandı.

Jandarma yetkilileri, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin toplumsal farkındalığı artırmak ve şiddetin önüne geçmek adına önemli olduğunu belirtti. Ziyaretçiler de uygulamanın tanıtılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, bilgilendirme çalışmalarının yaygınlaşmasını istedi. - SİNOP