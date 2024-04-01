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Sinop'ta kamyon devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Sinop\'ta kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonun devrilmesine neden oldu. Kazada yaralanan sürücü, dron ile görüntülendi. Olay yerine gelen vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası güvenlik amacıyla alternatif bir güzergah açıldı.

01.04.2024 13:43
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Sinop'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon yola devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza, dron ile görüntülendi.

Kaza, Sinop- Ayancık Yolu İncirpınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 67 ES 627 plakalı kamyon sürücüsü Tekin Ö., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağ tarafında bulunan tabelaya çarpan kamyon, yolun ortasına devrildi. Kazanın etkisiyle yaralanan araç sürücüsüne ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından geldi. Vatandaşlar tarafından kamyonun içinden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler tarafından devrilen kamyonu yoldan kaldırmak için çalışmalara başlanırken kaza sonrası güvenlik amacıyla farklı alternatif bir yoldan güergah açıldı.

Sürücüyü araçtan çıkaran Kadem Aslanyılmaz, "Evden bir ses duydum. Kalktım geldim. Kaza yerinde toplandık. Kapıyı açtık, sürücüyü içerden çıkardık. Daha sonra yaralıyı ambulans aldı. Sürücünün durumu iyi görünüyordu. Kendisi de kazayı nasıl yaptığını bilmediğini söyledi" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta kamyon devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

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