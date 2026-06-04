Sinop\'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Sinop'ta seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kaleyazısı Mahallesi Batur Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batur Caddesi'nden Barbaros Caddesi istikametine seyir halinde olan Emre Ö. yönetimindeki 57 ABT 211 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosikletten düşerek yola savrulan sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP