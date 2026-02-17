Sinop\'ta Motosiklet-Otomobil Çarpışması

Sinop'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.50 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Sinop istikametine seyir halinde olan Kadir Yerli idaresindeki 07 BHK 269 plakalı motosiklet, Gelincik Yolu Caddesi'nden yola çıkış yapmakta olan 55 AOZ 523 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP